Ivan, morto a 35 anni in un incidente stradale: grave la fidanzata nell’ennesimo dramma sulle strade

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Ennesimo dramma della strada, accaduto ieri in provincia di Bergamo. Ivan Panza, un ragazzo di soli 35 anni titolare di un’impresa di giardinaggio, è morto in un terribile scontro fra la sua moto e un furgone. Insieme a lui c’era anche la sua fidanzata, attualmente ricoverata in gravissime condizioni. Il violento schianto non ha lasciato scampo al 35enne, nonostante i tempestivi soccorsi del 118 giunti sul posto. Non ha riportato gravi conseguenze, invece, il guidatore a bordo del furgone, che è stato comunque ricoverato al Policlinico di Ponte San Pietro. Come sempre in questi casi, gli inquirenti si stanno occupando di accertare dinamica ed eventuali responsabilità dietro l’incidente. Toccante il ricordo che il cugino di Ivan ha voluto rilasciare a L’Eco di Bergamo:

“Era un ragazzo patito per il proprio lavoro. Era sempre solare, una bravissima persona. Gli piaceva essere circondato da poche persone, ma a cui voleva un gran bene”.