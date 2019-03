“Italiadecide”, Abbanoa premiata alla Camera dei Deputati alla presenza di Mattarella

“Un efficace esempio di recupero di una situazione deficitaria scarsamente industriale e frammentata (ha aggregato in pochi anni oltre 350 Comuni) che ora marcia su un profilo di efficace e sana gestione”. Con queste motivazioni ad Abbanoa è stata riconosciuta la menzione speciale per il prestigioso Premio ItaliaDecide “Amministrazione, Cittadini, Imprese” riservato quest’anno alle Società pubbliche dei Servizi idrici integrati.

La cerimonia. La premiazione è stata fatta dal vice presidente della Corte Costituzionale Marta Cartabia e dal presidente dell’associazione ItaliaDecide ed ex presidente della Camera, Luciano Violante, all’amministratore unico di Abbanoa Abramo Garau ed al direttore generale Sandro Murtas. Il tutto si è svolto in occasione della presentazione del rapporto ItaliaDecide 2019 che si è tenuta questo pomeriggio alla Camera dei Deputati, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del presidente della Camera, Roberto Fico, del ministro per la Pubblica Amministrazione, Giulia Bongiorno, e dei più alti rappresentanti delle Istituzioni nazionali. ItaliaDecide quest’anno ha focalizzato il premio “Amministrazione, Cittadini, Imprese” sui Servizi idrici integrati. Abbanoa spa, Gori spa e Smat spa sono le aziende 100% capitale pubblico che hanno ricevuto, per motivi diversi, la menzione.

Spinta all’innovazione. Le motivazioni del riconoscimento riservato ad Abbanoa prendono in considerazione la forte spinta sulla riorganizzazione e al risanamento societario, condizione indispensabile per lo sviluppo in corso. È stato posto l’accento sulla riorganizzazione che ha consentito di garantire una gestione industriale al Servizio idrico integrato della Sardegna che in precedenza versava in condizioni fortemente critiche.

Gestione industriale. Abbanoa è nata il 22 dicembre 2005 tramite la fusione delle precedenti società consorziate e più di 120 gestioni comunali in economia. Il capitale è interamente pubblico: Regione e 342 Comuni soci. La scelta di affidare a un unico Gestore in house providing l’intero SSI regionale nasce dall’emergenza di superare le criticità del servizio gestito da amministrazioni comunali, da società deficitarie o in liquidazione e dall’esigenza di creare un sistema solidaristico in una realtà fatta di zone scarsamente abitate ma ricche di risorsa e zona densamente abitate e prive di risorsa, garantendo una gestione industriale efficiente. Tutto ciò consentendo di eseguire gli investimenti necessari ad ammodernare un sistema di infrastrutture di 13.000 chilometri di condotte, 68 abitanti per kmq, 352 centri abitati serviti di cui l’83 per cento al di sotto dei 5000 abitanti. Il servizio garantito da Abbanoa comprende la potabilizzazione e la distribuzione in rete della risorsa idrica, la raccolta degli scarichi fognari e la loro depurazione.