Italia, tutti a casa almeno sino a Pasqua per battere il virus: l’annuncio del ministro Speranza. “Nella riunione del Comitato tecnico scientifico svoltasi stamattina è emersa la valutazione di prorogare tutte le misure di contenimento almeno fino a Pasqua. Il governo si muoverà in questa direzione”, le parole di oggi del ministro della Salute. Ma i dati di oggi sono molto incoraggianti: dimezzato il numero di contagi, mai così tanti guariti in un solo giorno.