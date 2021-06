Italia stellare agli Europei, doppietta di Locatelli e super Immobile: 3-0 alla Svizzera

L’Italia di Roberto Mancini diverte e fa divertire. Con la Svizzera finisce 3-0, gli azzurri concedono il bia della vittoria ad Euro 2020 dopo quella all’esordio, (sempre per 3-0) con la Turchia. E “the man of the match” è Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo. Sono sue le due reti, al 25esimo e al cinquantaduesimo, che fanno volare i ragazzi di mister Roberto Mancini sempre più in testa al girone. All’ottantottesimo si sblocca anche il laziale Ciro Immobile, che scaglia un tiro dal limite dell’area che non lascia scampo al portiere elvetico. Ma la Svizzera non è stata una cliente facile, sul terreno dello stadio Olimpico. Ma alla fine la forza dei si è fatta sentire, durante 93 minuti dove l’arbitro on ha dovuto lavorare chissà quanto. Pochi falli, poche polemiche: ha parlato, come ai dice in questo caso, il campo. Sei gol realizzati e zero subiti nei primi due confronti di Euro 2020. Un’ottima Italia che può davvero arrivare sino in finale giocando un ruolo da protagonista.

Gli azzurri sono matematicamente agli ottavi di finale. Domenica l’ultima sfida del girone, arriva il Galles.