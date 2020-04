Italia, il Pd vuole una Covid Tax: “Una mini patrimoniale per sconfiggere la nuova povertà del virus”. Ed è tempesta nella maggioranza di governo, il Pd vuole la tassa, contrari alla patrimoniale M5S e Renzi. “Arriva dal Pd una proposta per fronteggiare la crisi causata dall’epidemia del coronavirus: un contributo di solidarietà da parte dei redditi più elevati. La misura, presentata dal capogruppo alla Camera Graziano Delrio e dal capogruppo della Commissione Bilancio, Fabio Melilli. La proposta è “per gli anni 2020 e 2021” ed è rivolta ai “cittadini con redditi superiori ad 80mila euro”. “La somma versata, rispettando i criteri di progressività sanciti dalla nostra Costituzione, sarà deducibile – si legge nella nota Dem – e partirà da alcune centinaia di euro per le soglie più basse fino ad arrivare ad alcune decine di migliaia di euro per i redditi superiori al milione. Il gettito atteso è pari ad un miliardo e trecento milioni annui”, si legge nel nostro giornale partner Quotidiano.net.