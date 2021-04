Italia, ecco il piano per riaprire dopo il 20 aprile: prima i ristoranti a pranzo, poi cinema e palestre. I vaccini in campo nazionale stanno iniziando a fare calare i contagi, nelle Regioni che avranno dati da zona gialla si pensa al piano delle riaperture: a cominciare dai ristoranti a pranzo, per poi passare a cinema e teatri e alle palestre, forse con allenamenti individuali per cominciare. Il monitoraggio, secondo quanti riferisce oggi il Corriere della Sera, sarà effettuato intorno al 16 aprile: lì il governo Draghi verificherà le condizioni per la ripartenza a seconda dei dati e dei numeri dei contagi.

La Sardegna però a causa della zona rossa rischia di essere l’ultima a ripartire: la situazione sta migliorando in Lombardia, Veneto, Friuli, Piemonte e in altre regioni che sono state in assoluto le più colpite dal virus. Come anche Lazio, Abruzzo, Liguria, Molise. Il passaggio fondamentale sarà però quello dei vaccini, per questo la Sardegna deve accelerare la campagna di vaccinazione, e infatti sta cominciando a farlo scalando le posizioni. Per quanto riguarda le palestre, il protocollo sarebbe stato stabilito: non sono esclusi neanche allenamenti di gruppo ma con distanziamenti ben definiti tra gli atleti. I ristoranti partiranno per primi a pranzo, in particolare quelli che hanno spazi coi tavolini all’aperto. Subito dopo i bar e, si spera, anche i cinema e i teatri. Virus e vaccini permettendo, potrebbe essere l’ultimo mese di sofferenza: a maggio se i dati caleranno sarà presa in considerazione anche la possibilità di allentare il coprifuoco.