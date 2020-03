Italia, Conte annuncia: “Da lunedì arrivano i buoni spesa e il cibo gratis alle famiglie italiane in difficoltà”. Le parole del premier in conferenza stampa: “Una ferita nella nostra comunità nazionale che non potremo mai dimenticare: un commosso pensiero ai familiari di tutte ile vittime. C’è un dato che però ci incoraggia: oggi segnaliamo il numero più alto di guariti, a inizio settimana ci confronteremo con il comitato tecnico e scientifico sperando ci portino buone notizie. Lo Stato c’è, l’ho detto: ci sono tanti cittadini in difficoltà, sappiamo che ci sono tante persone che soffrono psicologicamente. Non tutti sono abituati a stare in casa ma ci sono anche sofferenze materiali, di chi ja difficoltà ad acquistare i generi alimentari e le medicine. Abbiamo varato subito un provvedimento di grande urgenza coinvolgendo i Comuni e i sindaci che sono le nostre prime sentinelle. Ecco un decreto che gira 4 miliardi e 300mila euro sul fondo di solidarietà comunale, in anticipo della scadenza prevista a maggio. Oltre a questo con una ordinanza della Protezione Civile aggiungiamo altri 400milioni che destiniamo ai Comuni con il vincolo di utilizzarli per le persone che non hanno i soldi per fare la spesa. Nasceranno dei buoni spesa e la possibilità di donare generi alimentari coinvolgendo il mondo del volontariato. Dall’inizio della prossima settimana i sindaci saranno nella condizione di erogare concreta,ente buoni spesa o direttamente del cibo. Non vogliamo lasciare nessuno solo e abbandonato a se stesso. Ci sarà anche il cinque per cento di sconto a chi acquisterà con questi buoni spesa”. Poi Conte ha aggiunto: “Stiamo lavorando con l’Inps perchè gli aiuti delle casse integrazioni e dei bonus arrivino subito alle famiglie”.