Isili, taglio del nastro per il Centro Uomo: “Prima realtà regionale specializzata in urologia e andrologia”

Oggi è stato inaugurato a Isili il “Centro Uomo”, come costola del reparto di Urologia del Santissima Trinità, un centro di ultraspecializzazione urologica. Si tratta del primo centro regionale che si occupa del paziente maschio dal punto di vista urologico che andrologico. L’ambulatorio sarà attivo il martedì e venerdì nell’ospedale San Giuseppe di Isili e le prenotazioni avverranno tramite Cup. All’inaugurazione, oltre al direttore generale Asl Cagliari Marcello Tidore, i direttori sanitario Massazza e amministrativo Calabrò ed , anche il medico responsabile Marco Deplano. “Questa realtà oltre che caratterizzare un ospedale in difficoltà rende un servizio utile non sono alla popolazione locale ma a tutta la regione”.

Presente e molto soddisfatto anche Umberto Oppus, presidente del distretto sociosanitario: “Una lunga giornata dedicata alla sanità del territorio con l’inaugurazione del Centro Uomo, ospitato nell’ospedale di Isili. Primo servizio del genere in Sardegna che vedrà ben 4 urologi, coordinati dal dottor Deplano, fare il paio con il Centro Donna e offrire sul livello regionale risposte sul livello urologico e di andrologia con operazioni chirurgiche in loco. Un altro servizio importante che ci aiuta nell’attività quotidiana per risolvere gli altri problemi esistenti come il pronto soccorso notturno, gli specialisti mancanti ed altri obbiettivi. Sono particolarmente soddisfatto anche perché sono in arrivo altre buone notizie e perché il lavoro quotidiano, grazie a sindaci come Luca Pilia, alla lunga porta i suoi risultati. Un grazie di cuore a Marcello Tidore e al coordinamento di direzione della Asl 8. Lavoriamo”.