Isili, grande festa per la colombiana Yannet: “Dopo 5 anni ha ottenuto la cittadinanza italiana”

Isili si conferma un paese amato dalle colombiane. Nel giro di pochi mesi, infatti, in due hanno giurato fedeltà alla Costituzione e ottenuto la cittadinanza italiana. L’ultima, in ordine di tempo, è Yannet Sierra Riano. Quarantotto anni, nata a Bochalema, si è sposata con Alessio Pisci, collaboratore linguistico all’università di Cagliari. A certificare la nuova vita, anche burocratica, di Yannet, è stato il sindaco Luca Pilia: “Fa la badante, segue due anziane isilesi. Si tratta della seconda colombiana che, in pochi mesi, è entrata a far parte ufficialmente della nostra nazione e del nostro splendido paese”, spiega il primo cittadino di Isili. Foto di rito, sorriso, consegna della pergamena e un augurio speciale per il futuro di Yannet: “I migliori auguri a lei, da parte di tutta l’amministrazione comunale e comunità isilese. È una giornata importante per la nostra comunità che si arricchisce con la presenza di una nuova concittadina”.