Is Pontis Paris, schianto tra una Focus e una Punto: un passeggero finisce all’ospedale

Incidente stradale questa mattina nella strada arginale che conduce alla rotatoria di Is Pontis Paris. Una Ford focus condotta da un 62enne di Cagliari e una Fiat punto guidata da un 23enne anch’esso di Cagliari percorrevano la strada arginale terramaini e per cause ancora da accertare si urtavano. Dopo l’urto la punto si fermava in mezzo alla strada creando forte rallentamento del traffico. Un passeggero della punto veniva soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al PS del policlinico con assegnato codice giallo. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge