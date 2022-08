Is Mortorius, la vergogna dei rifiuti gettati davanti ai turisti: “Bisogna fare qualcosa..”

La denuncia di Gianni Lecca, emigrato sardo a Londra: “Sono appena tornato dalla vacanza in Sardegna..bellissima come sempre..ma come sempre indignato dalla marea di rifiuti ed immondezza in giro x l’isola..guardate queste foto fatte appena passato Is Mortorius..dietro la roccia verniciata grigio metallizzato…”