Is Mirrionis, 34enne investito nella notte in via Monsignor Piovella: soccorso da un’ambulanza

Incidente stradale in tarda serata nel quartiere di Is Mirrionis. Un cagliaritano di 46 anni alla guida di una Citroen, percorrendo la via Monsignor Piovella ha investito un pedone, un 34enne cagliaritano, mentre attraversava la strada. Il pedone è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu con assegnato codice giallo. Sono in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Sul posto la Polizia Municipale.