Irruzione nella caserma, arrestato il carabiniere sardo che ha ucciso il suo comandante

Blitz nella notte del team del Gis ha, con un’unità cinofila d’assalto, nella caserma di Asso dove ieri, nel pomeriggio, il brigadiere di origini sarde Antonio Milia ha sparato al suo comandante e si è asserragliato. L’intervento della squadra del corpo speciale dell’Arma è stato deciso alle 5.30 dopo che la negoziato con Milia andato avanti dalle 23 di ieri sera non aveva prodotto risultati.

Dieci minuti dopo, alle 5,40, l’azione dei reparti speciali dell’Arma che hanno catturato Milia, padre di due figlie, dopo quasi 10 ore di trattative, e liberato una donna carabiniere che era in una camerata della caserma e le famiglie degli altri militari che comunque non sono mai stati in pericolo. Come riporta il nostro giornale partner Il Giorno il brigadiere, prima di essere avvicinato, alla vista del cane, è riuscito a esplodere un colpo, ferendo in maniera non grave, al ginocchio, un operatore del Gis, subito soccorso dai sanitari già presenti sul posto. Antonio Milia sarebbe uscito zoppicando prima di essere preso in consegna dai colleghi dell’Arma che lo hanno arrestato. Mentre invece è stato trovato morto il luogotenente il luogotenente Doriano Furceri. Il graduato, come si sospettava, dovrebbe essere rimasto ucciso già ieri.

Per tutta la notte un mediatore ha trattato la resa dell’uomo, che in passato era stato ricoverato in ospedale, e poi posto in convalescenza per diversi mesi, per problemi di disagio psichico. Alla fine la decision e dell’intervento. “È una persona a postissimo, mai ci saremmo aspettati una cosa del genere”. Lo ha detto Giuseppe, un amico di Antonio Milia, nel piazzale fuori la caserma dei carabinieri di Asso dove il brigadiere si è barricato dopo aver sparato al comandante di stazione, Doriano Furceri. “Un altro suo amico e’ riuscito a parlargli al telefono ma Antonio gli ha solo detto che metteva giu perché era agitato”, ha aggiunto l’uomo che lavora come autista dell’azienda del trasporto pubblico locale. “Ho provato a chiamarlo anch’io, ma il telefono squilla a vuoto”, ha concluso.