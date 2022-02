Il cancro si porta via una giovane mamma di 3 figli, lutto a Irgoli per Federica Pilurzi

Ha abbracciato il suo terzo figlio, una bambina, con già la consapevolezza di dover lottare contro il peggiore dei mali, il cancro. Che, purtroppo, miete un’altra vittima in Sardegna, portandosi via ad appena 34 anni Federica Pilurzi, giovane mamma di Irgoli. Sinché ha potuto ha lavorato, per un po’ di tempo aveva gestito una profumeria, poi avevo scelto di dedicarsi totalmente ai suoi tre figli, vendendo online prodotti di bellezza. Lascia, oltre ai figli, il marito, Nicola. E oggi a Irgoli sarà lutto cittadino, a proclamarlo per tutta la durata del funerale, alle 15:30 nella chiesa di San Nicola, è stato il sindaco Ignazio Porcu.

“Federica aveva cercato le cure adatte anche nel nord Italia, due mesi fa era partita fuori per un altro intervento. Aveva deciso di fare la mamma a tempo pieno, dopo aver scoperto durante il periodo del terzo parto di avere un cancro. Purtroppo, a volte capita che si accorga troppo tardi di avere una malattia anche perché manca la prevenzione. Morire nel 2022 per tumore è assurdo, stiamo appresso ad una politica medica troppo ‘stupida’, prevenendo ai ridurrebbero i costi e, soprattutto, si salverebbero vite”. Lacrime anche a pochi chilometri da Irgoli, a Galtellì: “La dipartita di una persona fa sempre male, ma quanto si tratta di una giovane o di un giovane porta ognuno di noi a sentirsi più solo, più vulnerabile, come se una perdita così improvvisa, così ingiusta, così ‘mamma’, mettesse in discussione tutto. Perché poi è così, l’incertezza della vita la conosciamo tutti, ma non siamo mai pronti alla morte ‘giovane'”, scrive il sindaco Giovanni Santo Porcu. “Ci stringiamo ai familiari e alla comunità di Irgoli per la triste dipartita Federica Pilurzi, una giovane mamma di tre figli, che ho avuto modo di conoscere e frequentare. Nonostante da un po di tempo combattesse un male definito incurabile, non ha mai smesso di sorridere alla vita, di combattere fino alla fine e nonostante tutto, regalando alla vita 3 grandi perle, i suoi figli, a testimonianza ancora della sua forza, del suo passaggio in questa vita terrena”.