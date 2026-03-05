L’aula della Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza sulla crisi iraniana con 179 voti a favore, 100 contrari e 14 astenuti dopo le comunicazioni dei ministri Tajani e Crosetto. La risoluzione presentata da Pd, Movimento 5 stelle e Avs è stata invece bocciata con 178 no, 99 sì e 14 astenuti. La Camera ha anche approvato alcune parti dei testi proposti da Iv, +Europa e Azione. Il testo prevede lo “sforzo comune in ambito Ue per sostenere, in caso di richiesta, stati membri Ue nella difesa del proprio territorio da attacchi missilistici o via droni da parte iraniana” e a “confermare il rispetto, nell’utilizzo delle installazioni militari presenti sul territorio nazionale e concesse alle forze statunitensi, del quadro giuridico definito dagli accordi internazionali vigenti”. Inoltre, “prevede “dispiegamento e il rischieramento di sistemi di difesa aerea e antimissilistica e di sorveglianza, nel perimetro di quanto autorizzato nell’area geografica di intervento, a protezione dei cittadini italiani, a supporto dei Paesi partner dell’area del Golfo e per la salvaguardia delle infrastrutture strategiche presenti nell’area, a tutela degli interessi primari nazionali”.

Il ministro della difesa Crosetto è intervenuto anche sulle recenti polemiche che lo hanno coinvolto: “Nella mia vita di parlamentare mai avrei pensato che sarei stato attaccato perché mi pago le ferie e mi muovo con la mia famiglia senza scorta: da tre anni e mezzo, tutti i sabati e le domeniche quando non ho impegni mi muovo con la mia auto, con i miei figli, senza scorta. Vuol dire che da domani mi muoverò solo con aerei di Stato e andrò in ferie con gli otto uomini di scorta che mi seguono normalmente”. “Per me è un caso totalmente irrilevante non ne avrei voluto parlare in un momento drammatico come questo ma mi e’ stato detto persino che quando viaggio sui voli civili senza scorta metterei in pericolo gli altri passeggeri, da qualche parte devo pur rispondere…”.

