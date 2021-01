“Io, guarita dal Covid a Cagliari dopo 7 mesi ho ancora paura: vorrei fare subito il vaccino”

Maria Neve Marongiu ha sconfitto il covid dopo 7 mesi grazie al plasma: a Radio CASTEDDU racconta che “i medici e gli infermieri del Santissima Trinità sono diventati la mia seconda famiglia”.

Uno dei casi più lunghi, ha impiegato ben 7 mesi per negativizzarsi e c’è riuscita solo dopo 4 sacche di plasma.

“Ho scoperto di avere contratto il coronavirus in seguito a dei problemi legati all’artrite reumatoide. L’8 aprile vengo ricoverata al Santissima Trinità e provano tutte le cure che ci sono in quel momento; la polmonite però peggiora e richiedono il plasma. Da Pisa arriva l’ok ma in Sardegna solo a luglio riesco ad avere le prime due sacche, su quattro concesse”.

“Vado avanti per due mesi e mezzo, poi ritorna nuovamente la febbre e la polmonite. Sono stata nuovamente ricoverata al Santissima Trinità dove mi fanno le mie altre due sacche, che erano conservate al Brotzu. Dopodiché sono riuscita a negativizzarmi il 5 novembre. Non mi sono mai abbattuta, perché mi hanno sempre sostenuto tutti quanti. Sono forte già per natura, ma ho avuto molta paura e tutt’ora ho paura. Io non dormo la notte e ho ritrovato la fede anche grazie a don Elenio, parroco dell’ospedale, che mi è stato molto vicino. Lì ho trovato una seconda famiglia perché quelli che si vedono tutti i giorni, che sono infermieri e medici, anche se per poco danno conforto, perché una parola buona ce l’hanno sempre, come una carezza. Sono favorevole al vaccino, se potessi lo farei domani stesso”.