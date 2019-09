Io Bimbo, una nuova apertura e tanti sconti in occasione del trasferimento dello store

Dal 26 Settembre, per trasferimento locali, presso il nostro store Cagliari – Elmas, partiranno degli SCONTI fino al 70% su tanti prodotti dello store.

Dove ci trasferiremo? Come in tanti di voi hanno già potuto aver modo di vedere, si trova nella zona commerciale More Corraxe, con uno store tutto nuovo, con tante novità da tanti punti di vista.

Quando? Ad Ottobre, per conoscere la data esatta, continuate a seguirci sul nostro sito o sui nostri canali social Facebook, Instagram, Whatsapp, Telegram, per rimanere costantemente aggiornati, su tutte le ultime novità!

Possiamo già dirvi che il giorno dell’apertura festeggeremo premiando diversi di voi!

Come?

Ai primi tre clienti che effettueranno una spesa minima di almeno 10€, daremo un Buono Spesa del valore di 100€, dal quarto al decimo cliente, daremo un buono spesa del valore di 30€.

I buoni spesa ottenuti, potranno essere spesi da subito, su articoli di tutti i reparti.

Maggiori dettagli verranno resi noti nei prossimi aggiornamenti.

Intanto vi aspettiamo a partire dal 26 Settembre presso lo store di Viale Elmas a Cagliari, per usufruire degli SCONTI fino al 70% su diversi articoli.