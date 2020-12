Investita a Quartu, muore dopo 6 giorni al Brotzu: lacrime per Elisabetta Serra

Se n’è andata dopo aver lottato, all’ospedale Brotzu, per sei giorni, Elisabetta Serra, l’avvocatessa 47enne di Quartu investita, lo scorso dieci dicembre, in via Fiume. La donna stava attraversando la strada quando un’auto, per cause ancora da chiarire, l’ha colpita. Le sue condizioni erano apparse sin da subito gravi, ed era stata trasportata a sirene spiegate nel più grande ospedale della Sardegna. Lì, i medici hanno fatto di tutto per strapparla alla morte. Ma, qualche ora fa, il cuore della donna ha purtroppo cessato di battere, come confermano anche dallo stesso ospedale. Una donna molto conosciuta a Quartu ma anche a Cagliari, Elisabettta Serra: da quindici anni svolgeva la professione legale, aveva lo studio in via Umbria. Sui social fioccano già i commenti di cordoglio da parte dei conoscenti e dei parenti.

“Dopo l’incidente abbiamo sperato di ricevere la notizia del tuo risveglio ma così non è stato. Il dolore è tanto, le nostre preghiere ti accompagnano in questo triste viaggio, ricorderemo la tua pacatezza, la tua eleganza, la tua dolcezza, sempre presente in modo silenzioso”, scrive una delle cugine, la capogruppo M5S di Sinnai Rita Matta. “Natale sarà triste quest’anno senza di te. Non ci sono parole, non posso neanche immaginare il dolore che stanno vivendo in famiglia. Un forte abbraccio a zia Teresina e zio Gianni, Efisio e Paolo”. Lucia C. aggiunge: “Ciao dolcissima Elisabetta, volta in alto bellissimo angelo. È proprio vero che Dio si sceglie gli angeli più belli, da lassù proteggi i tuoi genitori e i tuoi familiari”. Un’altra parente, Barbara B.: “Ciao Elisabetta, che la terra ti sia lieve. Non doveva finire così, non è giusto”.