Investe e perde 35mila euro, tutti i risparmi di una vita: 90enne di Cagliari truffato al cellulare da finti promotori finanziari

In poco più di un anno ha perso tutti i risparmi, e a novant’anni suonati è impossibile rimettere insieme 35mila euro, spicciolo più spicciolo meno. Un anziano è stato truffato da un gruppo di falsi manager che, promettendo guadagni stratosferici, l’hanno convinto a effettuare numerosi bonifici. Il nonnino, che vive in provincia di Cagliari, un passato da agricoltore e artigiano, non sposato e senza figli, si è fidato di tante chiamate ricevute sempre da persone straniere e da numeri di cellulare che, dopo la prima telefonata, risultavano sempre inattivi. Ha sperato, arrivando a pregare, di ottenere quei lauti incassi sino a quando, anche consigliato e strigliato dai nipoti, ha compreso che fosse tutta una truffa e ha sporto denuncia alla polizia Postale di Cagliari. L’incubo per il 90enne inizia a marzo 2023, quando viene contattato da una presunta consulente finanziaria che lo invita a versare 250 euro per ottenere in breve tempo una cifra più alta. Ma non succede nulla e le chiamate della donna e di altre persone si fanno sempre più insistenti, stando a quanto scritto nella denuncia firmata dallo stesso anziano e che potrà portare a delle indagini che si preannunciano complesse: “Ci hanno già detto, i poliziotti, che possiamo scordarci di rivedere i soldi che abbiamo dato”, racconta il nipote 50enne del truffato. “All’inizio sono stato messo in mezzo ma già in quel periodo erano stati persi un bel po’ di soldi. Ho dovuto prestare il mio cellulare perché era più moderno rispetto a quello di mio nonno, e anche il mio codice Postepay”.

Soldi arrivati? Nemmeno un centesimo, nemmeno bucato. “Col tempo avevo compreso che si trattasse di una truffa, non può esistere chi ti propone di investire una cifra e ti promette guadagni da capogiro”, prosegue il nipote, che proprio oggi è andato con lo zio a denunciare tutto alla polizia Postale: “Ci hanno già detto che non rivedremo tutti quei scoli ma almeno la denuncia servirà per cercare di risalire a quella che io credo sia una vera e propria banda organizzata”.