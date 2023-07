Investe due persone per vendetta e ne uccide una, 42enne in fuga

Un dramma che si è consumato ancora una volta sulla strada. Un uomo di 42 anni con precedenti penali ha investito la scorsa notte due persone per vendetta dopo una furibonda lite uccidendone una, Moussine El Rhannaoui, un 27 enne marocchino. L’altro ragazzo che era con lui è ricoverato in ospedale ma non è in pericolo di vita.

Questo brutto episodio è accaduto nella notte di ieri nella frazione di Pellaro a Reggio Calabria.

Il 42 enne si è dato subito alla fuga ed è tuttora ricercato, mentre le forze dell’ordine hanno aperto le indagini per capire la dinamica dei fatti.