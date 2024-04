Inversione di marcia fatale, auto centra moto: muore a 61 anni il sardo Giuseppe Romano

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

È stato colpito da un’automobile, è caduto dalla sua moto ed è morto. Giuseppe Romano, sessantenne originario di Sorso ma residente da anni nel Bresciano: è lui la vittima dell’ennesimo incidente stradale, avvenuto in Lombardia. L’incidente si è verificato sulla Provinciale 66 a circa trecento metri dall’aerobase, dov’era in corso la manifestazione delle Frecce Tricolori e del Sesto Stormo. Stando alla prima ricostruzione della polizia locale, la Fiat Punto condotta da una donna che si stava recando al presidio pacifista indetto proprio di fronte all’aeroporto militare, per cercare posteggio e schivare le code avrebbe fatto un’inversione di marcia, non accorgendosi però che in quel frangente stava arrivando la Kawasaki di Romano, in corsa verso Castenedolo.

L’impatto è stato violentissimo, come riporta il nostro giornale partner Il Giorno. Il centauro è stato sbalzato di sella e ha fatto un volo di circa cento metri, morendo sul colpo.