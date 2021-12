Intrappolato e ferito sotto l’escavatore per ore, muore al Brotzu: addio all’imprenditore Adriano Balloi

Non ce l’ha fatta Adriano Balloi, l’imprenditore sessantunenne di Girasole rimasto schiacciato dal suo escavatore. L’uomo era rimasto immobilizzato e ferito per tante ore, sin dal pomeriggio di ieri. L’allarme, purtroppo, è scattato troppo tardi: solo nella tarda mattinata di oggi è stato soccorso e trasportato all’ospedale Brotzu con l’elisoccorso. Fatali le ferite riportate e anche una emorragia interna, il 61enne, un imprenditore molto conosciuto in tutta l’Ogliastra visto che dirigeva un’azienda con decine di dipendenti, se n’è andato qualche ora fa. Lacrime nel suo paese natale e in tutta la zona dell’Ogliastra per la tragica scomparsa di Balloi.

Un imprenditore, ma anche un artista con la passione per le sculture. Aveva infatti realizzato addirittura un bronzetto nuragico, alto 25 metri, piazzato già da anni a Tortolì. Sconvolto il sindaco di Girasole, Gianluca Congiu, che pubblica un post molto toccante, su Facebook, in memoria dell’imprenditore: “Proprio tu che portavi entusiasmo ed allegria ovunque andavi. Il buio è sceso oggi sulla nostra comunità”.