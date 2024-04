Inter-Cagliari 2-2, vittoria sfiorata a San Siro: altra storica impresa di Ranieri e Viola

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un Cagliari sontuoso ferma l’Inter in casa, dopo 14 risultati utili consecutivi dei nerazzurri. I tifosi sui social esultano e chiedono a Ranieri di restare a vita. Giulini commosso in tribuna, i sardi sfiorano all’ultimo minuto una vittoria che sarebbe stata clamorosa. Un ottimo pareggio nonostante l’ingenuità di Mina che ha regalato un rigore alla capolista nel corso del match. L’Inter passa in vantaggio nel primo tempo, al 12esimo, con Thuram, e solo nella ripresa arriva il primo prezioso gol dei sardi: Augello lancia un pallone millimetrico per Luciano che, al limite dell’area avversaria lo passa a Shomurodov: rasoiata secca e uno a uno. Al 72esimo il grosso e ingenuo tocco di mano in area di Mina porta Calhanoglu sul dischetto: calcio di rigore e nuovo vantaggio dei lombardi nonostante il tocco di Scuffet.

Ed è subito dopo il nuovo vantaggio interista che sir Claudio effettua tra cambi e mette in campo anche Viola. È lui a siglare il 2-2 finale al minuto ottantadue. In pieno recupero Sommer para il colpo di testa, a colpo sicuro, di Viola. Finisce 2-2, il Cagliari è a +4 sulla zona retrocessione e Claudio Ranieri continua, giorno dopo giorno, a cucire l’ennesimo miracolo, quello della salvezza al fotofinish. Prossima gara, venerdì sera: sarà il turno della Juventus. Sognare, soprattutto con una squadra così, non è certo vietato.