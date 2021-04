Inter-Cagliari 1-0, un grande Vicario non basta: Darmian spinge il Cagliari verso la serie B

di Gigi Garau

Con un goal di Darmian al 78′, l’Inter porta a casa tre punti fondamentali per la corsa verso lo scudetto, il Cagliari, anche in virtù della vittoria di ieri del Torino a Udine, resta a cinque punti dalla squadra granata. La serie B è dietro l’angolo e non può lenire questo pensiero fisso, il fatto che oggi la squadra non ha sfigurato al Giuseppe Meazza di Milano contro la capolista. Semplici stavolta ha puntato sul giovane Carboni che ha ben tenuto il campo, giocando al cospetto di avversari di levatura internazionale, ma la palma del migliore in campo se la prende di diritto Guglielmo Vicario, il portiere che all’esordio in serie A, si è esibito con una serie di parate davvero spettacolari, purtroppo, nulla ha potuto sul goal di Darmian inseritosi su un cross velenoso dentro l’area piccola. Semplici ha cercato di imbrigliare l’Inter con una gara che ha visto il Cagliari corto e attento nella sua metà campo, ha cercato di impedire le giocate dei fuoriclasse nerazzurri e ci è riuscito sino al 78′.

Il Cagliari ha avuto anche una bella occasione con un gran tiro di Nainggolan che Handanovic ha parato con non poca difficoltà, rispetto alle gare precedenti, abbiamo visto una squadra molto concentrata e disponibile al sacrificio, nel finale c’è stata una veemente reazione alla ricerca del pari, in campo Simeone, Cerri e Gaston Pereiro, tutti in area nerazzurra a cercare lo spunto vincente. Ormai mancano otto partite alla fine del campionato e sabato sera alla Sardegna Arena sarà di scena il Parma, inutile dire che non ci sono risultati alternativi, le ultime speranze passano dalle prossime partite che il Cagliari non potrà più sbagliare, i complimenti ricevuti per la gara di oggi non bastano, ci vogliono i risultati e a otto giornate dalla fine del campionato e con cinque punti da recuperare sulla quartultima (il Torino che ha anche una partita in meno), l’impresa prende la piega di un miracolo molto difficile da realizzare. La matematica concede speranze agli uomini di Leonardo Semplici che da ora in poi non dovranno più sbagliare, bisogna crederci e metterci la cattiveria e la determinazione necessaria, i tifosi e la storia sportiva di questa squadra, lo pretendono.