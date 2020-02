Instanbul, aereo esce di pista e si spezza in due – VIDEO

Terrore all’atterraggio. Un aereo è finito fuori pista all’aeroporto di Sabiha Gokcen a Istanbul, in Turchia, e si è spaccato in due parti in fase di atterraggio. Tra i 177 passeggeri non c’è nessuna vittima ma alcuni feriti, secondo quanto riferito dal ministro dei Trasporto turco, Cahit Turan. Il ministro non ha precisato quanti passeggeri siano rimasti feriti, ma ha sottolineato che molti di loro sono riusciti da soli ad evacuare l’aereo. A bordo dell’aereo c’erano anche 6 membri dell’equipaggio. continua a leggere su Q.net