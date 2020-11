Insetti nell’area di preparazione del sushi, denunciato ristoratore cinese a Cagliari.

Ieri a Cagliari i carabinieri del NAS del capoluogo, in collaborazione con i colleghi della Stazione competente per territorio, al termine di un’attività ispettiva appositamente predisposta, hanno denunciato alla competente autorità amministrativa e sanitaria un 55enne cinese, nato nella regione dello Zhejiang, ma residente a Cagliari, gravato da precedenti denunce, amministratore unico di una società che gestisce un ristorante etnico, ritenuto responsabile degli illeciti amministrativi contestatigli con apposito verbale.

Nel corso del controllo effettuato nel citato esercizio di ristorazione, i carabinieri del reparto speciale hanno accertato che l’area destinata alla preparazione di pietanze a base di pesce crudo era interessata da cospicua presenza di insetti e gli ambienti adibiti allo stoccaggio degli alimenti erano utilizzati anche come ripostiglio per indumenti privati. Tali insetti infestanti non sono stati rinvenuti negli alimenti, perché altrimenti si sarebbe passati ad un’ipotesi di illecito penale cioè di reato, inoltre, tutti i locali di pertinenza dell’attività sono risultati essere invasi da sporco diffuso e residui di alimenti non rimossi da tempo, indice di omesse operazioni di ordinaria e straordinaria sanificazione.

Gli stessi militari hanno ordinato pertanto la chiusura immediata dell’attività fino al ripristino dei requisiti igienici minimi, necessari ad una corretta gestione dell’attività. Sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di euro 3.000.