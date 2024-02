Inseguimento sulla Ss 195, 18enne ubriaco non si ferma all’alt e tampona l’auto dei carabinieri.

E’ avvenuto stanotte a Capoterra, attorno alle 3:30, quando una pattuglia dei Carabinieri di Pula in transito sulla Ss 195 ha notato una Fiat Panda che procedeva a zig zag sulla corsia di marcia. Dopo aver imposto l’alt con segnali luminosi e acustici, i militari si sono posti all’inseguimento del veicolo che ha proseguito la propria corsa a velocità sostenuta per oltre un km. Hanno quindi superato l’auto allo scopo di farla rallentare ma il conducente del mezzo in fuga ha invece accelerato in un tentativo di sorpasso, tamponando la gazzella dell’Arma. A bordo del mezzo un venticinquenne di Capoterra e un diciottenne di Uta. Alla guida della Panda era quest’ultimo, risultato in stato di ebbrezza dopo il controllo etilometrico. Il giovane è stato anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, ed è stato anche sanzionato in quanto privo di patente di guida poiché mai conseguita, mentre l’amico è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di stupefacenti perché trovato in possesso di 2 grammi di marijuana.