Insegnante di religione arrestato per violenza sessuale su bambini dell’asilo, era stato già cacciato da un’altra scuola

Un insegnante di religione di 35 anni è stato arrestato in flagranza per violenza sessuale ai danni di quattro bambini fra i 4 e i 5 anni in un asilo di Milano. L’indagine è partita subito dopo le segnalazioni di alcune maestre. Appena disposte le intercettazioni con telecamere, l’uomo sarebbe stato colto sul fatto in atteggiamenti talmente inequivocabili da portare al suo arresto.

Gli abusi sono stati filmati dalle microcamere piazzate in classe dagli agenti del Nucleo tutela donne e minori della Polizia locale. A far partire le indagini, le segnalazioni di alcune maestre che si erano insospettite per alcuni atteggiamenti dell’uomo, dopo aver raccolto alcuni racconti dei piccoli. Gli inquirenti hanno così potuto assistere in diretta alle violenze consumate dall’uomo sin dalla prima ora di lezione. A novembre del 2021 il 35enne era stato trasferito dal Provveditorato da un’altra scuola materna per i suoi comportamenti nei confronti dei piccoli allievi. Il gip ha convalidato l’arresto in carcere. I magistrati dovranno ora scavare nel passato dell’uomo, fare luce sul suo curriculum e capire anche perché si sia deciso soltanto di trasferirlo da una scuola all’altra quando era stato già segnalato un suo comportamento sospetto.