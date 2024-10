Insegnante di 53 anni uccisa dal marito a coltellate: tragedia a Solero

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

È stata stata spazzata per sempre all’alba di oggi la vita di un’insegnante di 53 anni, Patrizia Russo, uccisa a coltellate dal marito. È stato l’uomo, Giovanni Salamone, 61anni, ad allertare le forze dell’ordine. La coppia, originaria della Sicili , si era traferita da circa un anno a Solero, in provincia di Alessandria. Due i figli nati dalla loro unione, uno vive in Spagna e l’altro in Toscana. Come spesso in questi casi, il delitto sarebbe avvenuto al culmine di una brutta lite fra i due coniugi. Una tragedia che ha scosso la piccola comunità piemontese, e sulla quale è intervenuto anche il sindaco Andrea Toniato: “Erano una coppia normale come tante, che cercava di integrarsi in paese intrattenendo rapporti con il vicinato e frequentando la parrocchia”. Una coppia descritta come normale e riservata anche da don Mario Bianchi: “Entrambi partecipavano alla messa della domenica. Dalla Sicilia si erano trasferiti qui per il lavoro di Patrizia ed erano rientrati dall’isola proprio in questi giorni. Siamo rimasti tutti senza parole per quanto successo: marito e moglie erano sempre insieme, entrambi cordiali. “ Stando alle prime notizie e testimonianze delle persone vicine alla coppia, nulla sembrava potesse far presagire un simile dramma.