Insegna inglese e tedesco senza laurea nè diploma per 20 anni: dovrà restituire 247 mila euro

Incredibile la storia di una donna originaria di Como di 49 anni che per 20 anni ha insegnato inglese e tedesco sia alla scuola materna che al liceo senza alcun titolo per farlo. Le documentazioni presentate dalla donna per ottenere le varie supplenze e cattedre erano ovviamente false. Ora, come riportato da Il Giorno, la Corte dei Conti della Lombardia l’ha condannata a restituire l’esorbitante somma di 247.673 euro. Una storia che inizia tre anni fa, nel 2020, quando il Dirigente scolastico dell’Istituto tecnico di Como verifica che i documenti forniti dall’insegnante erano falsi , sia la Laurea in Lingue che il diploma magistrale conseguito a Como. La donna viene conseguentemente denunciata e accusata di truffa si danni dell’ente pubblico è falso ideologico e materiale.