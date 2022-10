Infortunistica Tossani, 70 anni di sacrifici e successi

È un 2022 scintillante e ricco di emozioni quello dell’Infortunistica Tossani. Forte della sua esperienza e delle radici ben salde consolidate nell’idea di azienda che mette l’uomo sempre al centro del progetto e dell’operato sabato scorso ha festeggiato i primi 70 anni di attività insieme ad amici, collaboratori e dipendenti che hanno ricoperto di affetto la Presidente Francesca Marchesini Tossani e tutto il suo staff.

Lo spiega bene Pina Montereale, manager dello Studio, da tanti anni al fianco della signora Francesca Tossani.

“Ci abbiamo messo l’anima, perché crediamo in questa azienda, ai successi di questi ultimi anni, all’espansione che abbiamo avuto grazie anche alla signora Tossani che ha creduto in noi. Era giusto festeggiare questi 70 anni, che rappresentano il passato, il presente e il futuro”.

E come accade nel quotidiano, anche alla festa dei 70 anni “ognuno di noi ha messo un pezzetto di sé”, aggiunge Alberto Cappai, responsabile Marketing dell’azienda, “una festa così importante, non c’è stata per manie di sfarzo, ma per rendere tangibile e far toccare con mano il grande animo che ha la Tossani”.

Una famiglia allargata, che ha accolto all’interno del suo nido professioni definiti “fuoriclasse”. Come Luigi Cappai, oggi responsabile dell’area Centro- Sud Italia, dalla Sardegna ha iniziato la sua avventura in Tossani quattro anni fa.

“Ho trovato un’azienda meravigliosa, una grande famiglia. Il rapporto che si è instaurato va oltre quello lavorativo. Con tutti i dipendenti, i collaboratori, oltre alla stima e la fiducia, c’è l’affetto. Elementi imprescindibili per creare quel contesto familiare voluto dal nostro capo famiglia, la signora Francesca Marchesini Tossani. La nostra presidente ha davvero investito tanto in questa azienda, energie e passione sono state le colonne portanti, che hanno consentito alla grande famiglia Tossani di crescere e rafforzarsi sul territorio e se oggi stiamo festeggiando i 70 anni lo dobbiamo alla forza e alla determinazione di queta grande donna”.

Ogni passo fatto, con descrizione, tenacia e competenza dallo Studio, fondando nel 1952 dal prof. Michele Tossani, che rivoluzionò il concetto di infortunio sul lavoro, è un successo. Settanta anni di lavoro, sacrificio, studio, formazione e conoscenza e grande impegno non solo professionale, ma soprattutto umano hanno reso l’azienda un porto sicuro dove le persone o le loro famiglie, vittime di un sinistro o un infortunio, possono approdare per ottenere giustizia.

La mission dell’azienda, infatti, è proteggere e tutelare l’assistito e la sua famiglia, ponendo i diritti dell’essere umano alla base di tutto con il fine unico di ottenere il giusto ed equo risarcimento. Al primo posto c’è dunque l’assistito, i suoi diritti, le sue esigenze, i suoi stati d’animo, la sua famiglia. Ecco perché l’azienda ricorre anche alla consulenza e al supporto di specialisti in gravi traumi e nell’elaborazione del lutto.

Grazie all’esperienza acquisita negli anni nel campo del Risarcimento, lo Studio assiste i propri clienti a 360 gradi: dall’infortunio ai sinistri stradali anche mortali, da casi di malasanità fino ai danni alla persona. Nell’Infortunistica Tossani chi è stato vittima di ingiustizie in ambito risarcitorio, troverà una squadra di professionisti qualificati che lo guiderà lungo tutto il percorso. Sostegno e consulenza continuativa non verranno mai meno, sarà l’azienda a occuparsi di eventuali spese legali e mediche. E in caso non si riesca ad ottenere il risarcimento, nessun compenso verrà richiesto al cliente.

Forte di una grande organizzazione interna ed esterna, formata da veri e propri fuori classe, Tossani di avvale della professionalità di prestigiosi esperti scelti fra i migliori del settore: avvocati, medici legali, medici specialisti, periti cinematici, strutture sanitarie private convenzionate, carrozzerie e agenzie funebri. Essere un professionista del Team Tossani comporta avere oltre che le capacità professionali nel proprio campo d’intervento anche la sensibilità di capire le difficoltà e i disagi che provano l’assistito e la famiglia in modo tale da rendere il percorso verso il risarcimento sereno, tranquillo e limpido.

La forza del metodo Tossani è ottenere il massimo risarcimento in minor tempo possibile. E per raggiungere l’obiettivo le due grandi aree aziendali, quella tecnico liquidativa e quella commerciale, lavorano in sincronia al fine di soddisfare le esigenze dei danneggiati e dei loro familiari.