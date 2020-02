Infortunio di Pavoletti, il Cagliari: “Ricostruzioni fantasiose. Il gruppo è splendido”

Nelle ultime ore stiamo assistendo ad un florilegio di ricostruzioni fantasiose che non meritano di essere minimamente commentante. Noi siamo addolorati per quello che è accaduto a un dei nostri calciatori e dall’altro concentrati sul lavoro in campo. Domenica ci aspetta un’altra battaglia, da combattere insieme a questo splendido gruppo che non smette mai di inseguire il suo sogno”.

Così con un tweet il Cagliari calcio liquida le ricostruzioni postate sui social che mettono in relazione l’infortunio di Pavoletti con una lite avvenuta con un suo compagno di squadra. Intanto ripresa degli allenamenti per il Cagliari questo pomeriggio al Centro sportivo di Assemini: per i rossoblù inizia la settimana che porterà alla gara di domenica, quando alla Sardegna Arena arriverà il Napoli. L’allenamento di oggi è cominciato con dei circuiti di mobilità, per poi proseguire con degli esercizi tecnici. A seguire la squadra ha svolto delle esercitazioni specifiche sul possesso palla e una partitella a campo ridotto. La seduta si è conclusa con dei lavori atletici.

Il capitano Luca Ceppitelli è ritornato ad allenarsi regolarmente con i compagni; parzialmente in gruppo Marko Rog. Terapie per Paolo Faragò, a causa di una tendinopatia del retto femorale della gamba sinistra, e per Fabrizio Cacciatore, che soffre di un risentimento ai flessori della coscia sinistra: le sue condizioni verranno rivalutate prossimamente dallo staff medico del Club.

Il Cagliari sarà nuovamente in campo domani mattina.