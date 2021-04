Infezioni da Covid a Cagliari, Truzzu chiude due scuole a Pirri

Chiusura di alcune scuole cittadine. Il sindaco Paolo Truzzu ha disposto, temporaneamente e in attesa delle indagini epidemiologiche, con decorrenza immediata e sino al 25 aprile 2021 compreso, la chiusura del plesso Scuola Primaria “Marcello Serra – Is Bingias” e la sospensione delle lezioni in presenza nel plesso Scuola Secondaria di 1° Grado “Via dei Partigiani – G.Leopardi – Is Bingias” sino al giorno 18 aprile 2021 compreso. Prima delle riaperture tutti gli edifici scolastici sopra indicati dovranno essere sanificati.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito di alcuni casi di infezione da Covid 19.