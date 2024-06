Inferno di fuoco in mezza Sardegna, case evacuate nell’Oristanese

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un vasto incendio sta lambendo abitazioni e aziende nella borgata agricola di Pardu Nou, a Siamaggiore nell’oristanese. Qualche decina di abitazioni, a causa del fumo e per l’avvicinarsi del fuoco, sono state fatte evacuare in via precauzionale. Sul posto stanno operando il Corpo forestale, i volontari della Protezione civile, i vigili del fuoco, con diverse squadre e un elicottero della flotta regionale che lancia getti d’acqua sulla zona per domare il rogo. Sul posto anche la polizia e i carabinieri. Al momento non si registrano danni a case, aziende e feriti. Un secondo incendio è divampato nella zona di Tramatza, sempre in provincia di Oristano, ma è stato già spento con l’intervento di due elicotteri regionali.