Inferno di fuoco fra San Gavino e Guspini, la statale 197 chiusa per ore

Cinquanta ettari andati in fumo, la statale 197 chiusa per ore, diverse aziende agro-pastorali minacciate dalle fiamme, tre elicotteri e diverse squadre a terra impegnate per spegnere il vasto rogo che si è sviluppato tra San Gavino e Guspini: la stagione estiva è ufficialmente iniziata e, con essa, anche quella della lotta contro gli incendi. Erano circa le 13 quando sono state avvistate le prime fiamme e il fumo denso che, in poco tempo, complice il forte vento di scirocco, si sono trasformate in un incendio che, per domarlo, ha richiesto l’intervento di diverse squadre. Chi si è trovato a transitare lungo la 197 ha segnalato una situazione di pericolo per via della scarsa visibilità dovuta al fumo, per questo motivo è stata disposta la chiusura da parte della protezione civile e delle autorità competenti. La situazione in questo momento sembra essere sotto controllo, rimane, però, la preoccupazione per il futuro e necessarie sono le raccomandazioni, soprattutto quelle di segnalare gli incendi tempestivamente ai vigili del fuoco.