Inferno di fuoco a Quartu, devastazione a Molentargius: fiamme altissime e fuliggine in mezza città

È stata una notte di inferno a Quartu Sant’Elena, con il Molentargius ancora sfregiato dal fuoco. Il primo incendio è scoppiato in viale Colombo poco prima della mezzanotte. Poi, stando anche a vari video e foto pubblicati su Facebook, altro fuoco nella zona di via San Benedetto e via Lisbona. Per ore, sino alle 5, tutte le squadre dei volontari dei Nos di Quartu, unitamente ai vigili del fuoco, hanno combattuto per domare le fiamme. Tantissimi i cittadini impauriti, con il fumo e la fuliggine che hanno raggiunto la zona residenziale del Margine Rosso. I roghi, quasi sicuramente, sono dolosi.

In azione anche la guardia di finanza e i carabinieri, insieme alla polizia: sarà compito delle forze dell’ordine svolgere tutti gli accertamenti per appurare le esatte cause dei roghi che, ancora una volta, hanno sfregiato gravemente l’oasi verde accanto alla saline.