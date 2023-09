Infermiera uccisa a coltellate, ennesimo femminicidio in Italia: Rossella Nappini aveva 52 anni

Orrore per l’ennesimo femminicidio in Italia. La vittima, stavolta, è un’infermiera di Roma, Rossella Nappini. Aveva cinquantadue anni ed è stata accoltellata nell’androne del palazzo nel quale viveva in via Allievo, nella zona nord della Capitale. Dai primi accertamenti sembra che la donna sia stata accoltellata più volte all’addome. Sull’omicidio indaga la polizia: ll’ex fidanzato sarebbe in fuga e avrebbe già le ore contate. Gli investigatori hanno già chiuso il cerchio delle indagini e puntano sicuri su di lui.

La vittima era separata, aveva due bambini e viveva con la madre.