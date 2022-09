Infarto improvviso durante una partitella tra amici, muore l’ex calciatore Norberto Bianchi

Tragedia in Sardegna, a Sorso. L’ex calciatore Norberto Bianchi è morto, stroncato da un infarto improvviso a 65 anni, mentre stava giocando una partitella tra amici. I soccorsi sono stati inutili, Bianchi lascia la moglie e un figlio. Per tanti anni ha militato come centrocampista nella Torres, prima di vestire le maglie dell’Alghero, del Calangianus e del Castelsardo. Da tempo aveva appreso le scarpette al chiodo e faceva l’agente di commercio. Tutti i tentativi di rianimarlo, purtroppo, si sono rivelati inutili.

Sono già tantissimi i messaggi di cordoglio sui social, anche da parte delle varie società sportive che hanno avuto l’onore di averlo in rosa tra gli anni Ottanta e Novanta.