Infarto fatale a casa, muore un 26enne di Lanusei: addio a Manuel Deiana

È morto a ventisei anni, stroncato da un infarto nell’abitazione di via Crispi a Ilbono dove, da tempo, conviveva con una ragazza. Manuel Deiana era originario di Lanusei, ma nel Comune guidato dal sindaco Giampietro Murru aveva trovato l’amore e il lavoro, in una lavanderia industriale. Il dramma all’alba, i soccorsi si sono rivelati purtroppo inutili. È stata lei a dare l’allarme, ma il cuore di Manuel Deiana non ha più ripreso a battere. Sgomento il sindaco di Ilbono: “Conoscevo Manuel di vista, lavorava in un’azienda gestita da una mia parente. So che da un paio di giorni, almeno, non stava bene”. Nessuno, a quanto pare, poteva immaginarsi che un malessere l’avrebbe portato alla morte per infarto.

Il suo corpo è già stato portato a Lanusei, nell’abitazione dei genitori, per il funerale. E Ilbono, sempre oggi, piange anche il decesso della suocera del sindaco Murru, Regina Loi: aveva ottantanove anni.