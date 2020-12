Incubo traffico in viale Marconi, lunghissime code da Quartu per un incidente: traffico in tilt

Basta un incidente per mandare in tilt, per circa un’ora, il nuovo viale Marconi a senso unico a Cagliari. Un tamponamento tra un furgoncino e un’auto manda ko tutto il traffico sin da Is Pontis Paris, in piena ora di punta. Due delle quattro corsie sono off limits, per chi arriva da Cagliari: solo i bus possono passare nella corsia più “vicina” a Genneruxi. E, proprio nell’ultimo sabato mattina prima delle restrizioni previste dal Governo, in tanti hanno dovuto penare per raggiungere, dall’hinterland, il capoluogo sardo.