Incubo incidenti in Sardegna: un guidatore senza patente spezza la vita di un giovane di 28 anni, addirittura su un bolide potente come una Bmw. L’incidente di questa notte sulla statale 387 è il triste simbolo del dramma negli ultimi mesi sulle strade sarde: tantissimi schianti mortali provocati da autisti senza patente, o in altri casi senza assicurazione e in preda all’alcol o alla droga, tante giovani vite che se ne vanno magari per uno sguardo di troppo a Whatsapp mentre si è in auto. Il bilancio del weekend è di sei incidenti paurosi: uno a Soleminis, uno a Siniscola, ben 4 nella rotonda di Villamar. E c’è un’altra giovane vittima, che aveva appena 32 anni, Daniele Picciau, di Dolianova, ancora una volta un paese in lutto. E c’è un ragazzo di 28 anni in fuga, al momento, scappato dalla guida perchè non aveva titolo per guidare un’auto.

Ma possiamo citare anche il dramma di Alghero pochi giorni fa, dove una donna è stata schiacciata da un ponte gru. O quello di Cristian Medda di Serramanna, il barista morto tragicamente mentre rientrava dal lavoro. Cosa sta succedendo? Se aggiungiamo le tragiche notizie degli incidenti a quelle dei malori, stiamo assistendo alla morte di tantissimi giovani, spesso legata all’imprudenza o all’inosservanza delle regole più elementari. Non bastano i controlli delle forze dell’ordine, mentre quasi inesistenti sembra che siano quelli dei familiari.

La notizia del decesso di Daniele Picciau è già arrivata al sindaco Ivan Piras: “Siamo tutti addolorati per la tragica scomparsa del nostro concittadino, la nostra comunità lo piange ed esprimo le mie più sentite condoglianze ai familiari”. Ferito un ventottenne, Nicola Dessì, anche lui di Dolianova, proprietario della vettura. Feriti altri due ragazzi trentenni di Dolianova trasportati al Brotzu e al Policlinico.

Stando alle indagini svolte dai carabinieri della stazione di Donori e Dolianova, mancherebbe all’appello una quarta persona che dovrebbe essere l’autista, un 38enne di Dolianova, privo di patente, che sarebbe fuggito a seguito del sinistro e che al momento è irreperibile, sia presso l’abitazione che presso strutture sanitarie e guardie mediche.