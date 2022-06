Giornata di fuoco in Sardegna, paura a Donori e Decimoputzu: domani pericolo incendi nell’area di Cagliari

Oggi 12 incendi in Sardegna. Per due di questi sono entrati in azione i mezzi aerei: il primo nella zona di Causa Pia a Decimoputzu, il secondo in località Melas a Donori. In cenere dieci ettari di pascoli e terreni incolti