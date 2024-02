Incubo finito, in via Peretti a Cagliari attraversamenti pedonali rialzati: limite di 30 chilometri all’ora e sorpassi vietati

A quasi un mese dalla lettera-appello dei genitori dei ragazzi che frequentano il liceo Classico-Scientifico Euclide (l’articolo qui) per chiedere la messa in sicurezza di via Peretti dopo la tragedia costata la vita al 15enne Xuanming Guan, ucciso sulle strisce pedonali mentre attraversava la strada per andare a scuola, arriva l’ordinanza del Comune. Che dispone due attraversamenti pedonali rialzati, il limite di velocità a 30 chilometri all’ora, il divieto di sorpasso e l’eliminazione degli attuali attraversamenti pedonali a raso. “E’ tutto pronto, i lavori inizieranno subito. Forse già domani”, assicura a Casteddu Online l’assessore alla Mobilità Alessio Mereu, uno dei destinatari della lettera insieme al sindaco Truzzu e all’assessore al Verde pubblico Angius. Anche se una risposta ufficiale dal Comune non è mai arrivata, Mereu assicura che in queste settimane gli uffici hanno lavorato per mettere a punto il piano sicurezza per via Peretti. Una strada attraversata da migliaia di ragazzi al giorno, per la presenza della scuola ma anche del Mc Donald’s, ma in generale molto frequentata e trafficata per la presenza dell’ospedale Brotzu. Anche il sindaco, il giorno successivo all’invio della lettera, aveva assicurato che si sarebbe fatto carico della questione (l’articolo qui).

L’ordinanza, dunque, finalmente c’è. “Premesso che negli anni si è verificato un numero crescente di incidenti che ha coinvolto, in prevalenza, gli utenti deboli della strada con particolare riferimento agli attraversamenti pedonali; considerato che alcune strade interne al centro abitato risultano essere percorse ad una velocità maggiore ben oltre il limite consentito e che la stessa segnaletica stradale non viene rispettata; pertanto occorre attuare accorgimenti mirati per indurre i veicoli a ridurre la velocità e favorire l’attraversamento dei pedoni nell’interesse della sicurezza stradale. Atteso che occorre introdurre elementi fisici di moderazione della velocità; considerato che una delle misure di sicurezza individuate al fine della moderazione della velocità consiste nella realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati, sopraelevando la carreggiata con rampe di raccordo, peraltro previsti nella Circolare n. 3698/2001 del Ministero dei LL.PP. Ispettorato Generale per la Circolazione e la sicurezza Stradale; considerato che i lavori rientrano nell’appalto di Global Service gestione integrata della rete viaria del Comune di Cagliari;”, il dirigente sel servizio Mobilità “ordina nella via G. Peretti, come indicato nella fotogrammetria satellitare allegata alla presente ordinanza : la realizzazione di due attraversamenti pedonali rialzati; l’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/ora su entrambi i sensi marcia in prossimità degli attraversamenti pedonali rialzati; l’istituzione del divieto di sorpasso su entrambi i sensi di marcia in prossimità degli attraversamenti pedonali rialzati; la revoca e la cancellazione dell’attraversamento pedonale a raso esistente. Non resta ora che aspettare l’inizio dei lavori.