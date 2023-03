Incubo cavallette nel centro Sardegna, parte la guerra agli insetti: segnalazioni anche su Whatsapp

“Oggi, insieme ai sindaci dei territori colpiti dalla piaga delle cavallette, iniziamo a vedere le azioni di contrasto all’emergenza, messe a punto dall’Agenzia Laore con il supporto degli uomini di Forestas, del Corpo Forestale e delle forze di polizia come indicato dal prefetto di Nuoro”. Lo ha detto l’assessore dell’Agricoltura, Valeria Satta, che questa mattina si è recata per un nuovo sopralluogo a Noragugume, in cui ha visitato la centrale operativa insieme ai primi cittadini dei comuni coinvolti.

La centrale altro non è che un hub di controllo al quale giungono le segnalazioni (tramite app e numero whatsapp) e dal quale verranno diramate le unità operative dedite alle azioni di monitoraggio e disinfestazione.

“Si è partiti – spiega l’assessore Satta – da un attento lavoro di studio, in collaborazione con le università, e arrivati ad un piano di azione tangibile, verificabile: tutti i cittadini possono vedere concretamente ciò che la Regione sta facendo per la tutela degli agricoltori, degli allevatori e di tutti i sardi. La maggioranza dei sindaci presenti oggi ha accolto favorevolmente l’azione messa in campo dalla Giunta e dal Consiglio regionali, e da Laore con l’aiuto costante del Prefetto di Nuoro. Comprendo – ha concluso l’assessore dell’Agricoltura – lo sconforto e la frustrazione di alcuni sindaci, ma invito anche i più reticenti a non cadere nella polemica e ad unirsi all’attuale collaborazione di tutte le forze in campo che, siamo certi, garantirà un esito positivo dell’emergenza”