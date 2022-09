Incubo alluvione, bombe d’acqua e paura in Sardegna: strade e case allagate

Strade, scantinati e case allagate. Centinaia di richieste di aiuto e interventi a raffica dei vigili del fuoco per provare a gestire una situazione che in pochi minuti si è fatta difficile. Pomeriggio di paura nell’Oristanese, dove un violento nubifragio si è abbattuto, come nell’alto Campidano, riportando in un attimo alla memoria le scene di una settimana fa nelle Marche.

Fra i comuni più colpiti Terralba, Uras, Mogoro e Arborea, piogge intense sono cadute anche a Sardara. Al momento per fortuna non risultano dispersi nè feriti.