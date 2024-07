Incredibile a Cagliari: Nicola bloccato va all’ente conciliatore, rossoblù ancora senza allenatore

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Davide Nicola non è ancora l’allenatore del Cagliari. L’annuncio e la relativa firma, delle quali si parla da tanti giorni, slittano ancora. Il motivo? Lo svela Tuttomercatoweb: “mister salvezze” dovrà trovarsi davanti all’ente conciliatore per risolvere il contratto che lo lega all’Empoli. E l’incontro, ovviamente tanto delicato quanto ufficiale, avverrà non prima della fine della settimana. Questioni burocratiche che non dovrebbero intaccare tutto l’affare legato all’arrivo sulla panchina isolana del mister, è l’attesa della nomina ufficiale che non porta calma soprattutto tra i tifosi. Allo stato attuale, quindi, altri giorni di attesa, quindi, prima che Giulini riesca a liberare dalla società toscana l’allenatore che dovrebbe regalare qualche stagione tranquilla (cioè la salvezza conquistata matematicamente almeno a qualche giornata dall’ultimo turno) ai rossoblù. In un valzer fatto soprattutto di partenze di giocatori dal Cagliari, con poche conferme e l’unica semi-certezza rappresentata dall’arrivo, salvo ripensamenti, di Luperto, c’è anche in ballo l’inizio del periodo di raduno del Cagliari, che tra un mese e mezzo esatto dovrà debuttare nella nuova stagione di serie A. “Difficile”, al momento, che il tecnico possa iniziare a far sgambettare i giocatori e studiare dal vivo tattiche dal primo giorno utile, e si sa quanto sia importante avere una conoscenza diretta quanto mai approfondita di ogni singolo uomo.

E sui social gli sfoghi dei tifosi non mancano. C’erano già state delle proteste nei giorni scorsi per la modalità e le tempistiche dei rinnovi degli abbonamenti, tra prelazioni e clic online. E l’attesa gigantesca per la firma definitiva di Davide Nicola, in alcuni casi, non fa altro che aumentare l’ira, al punto che cresce la fronda di quelli che giurano che, quest’anno, anche dopo numerose stagioni in cui non hanno “marcato visita”, sono intenzionati a non fare o rinnovare l’abbonamento.