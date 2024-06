Boom delle relazioni extraconiugali: “Cagliari al secondo posto in Italia tra le città cornute”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Cagliari al secondo posto tra le città con numero più alto di tradimenti. A svelare gli altarini dei cagliaritani la graduatoria del sito Incontri-ExtraConiugali.com che mette il capoluogo dell’Isola al secondo posto dopo Catania, ma prima di Roma, Firenze, Taranto, Palermo, Foggia, Brindisi, Rovigo, Ferrara, Bologna e Milano che si piazzano dalla terza alla tredicesima postazione. “Sono quelle più esposte alle ondate di calore”, sottolinea Alex Fantini, che ha calcolato la propensione al tradimento nelle 12 città più “calde” d’Italia. Vuoi i bisticci più frequenti per via delle vacanze da trascorrere insieme al partner, vuoi il sole che porta ad un aumento del testosterone, vuoi anche le tentazioni determinate dai corpi più scoperti per il caldo, o vuoi anche tutte le foto hot che le celebrity postano sui social, certo è che agosto è il mese in cui si tradisce di più”, spiega Alex Fantini. “Ma è proprio il tradimento la valvola di sfogo che nella maggior parte dei casi non fa altro che consolidare la relazione preesistente”, aggiunge.

Ad agosto —secondo quanto stima il sito— è almeno la metà degli italiani (e delle italiane) a tentare di tradire il partner. E sul podio delle città più fedifraghe troviamo Catania con l’83% di propensione al tradimento, Cagliari con l’80% e Roma con il 79%.