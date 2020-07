Addio buche, dopo anni di proteste e incidenti via ai lavori sulla Serramanna-Nuraminis

Iniziano i lavori di ripristino del manto stradale della Strada Provinciale 54 che collega Serramanna e Nuraminis: c’è la data, lunedì 6 luglio. Dopo anni di proteste e manifestazioni per segnalare i gravi pericoli ai quali sono esposti i numerosi automobilisti che ogni giorno percorrono questa arteria, verranno eseguiti i lavori più urgenti per riparare buche e avvallamenti dal km 2+657 al 1+090. Il progetto prevede una spesa di circa 200 mila euro. “Considerato quanti nostri concittadini quotidianamente percorrono il noto asse stradale spiega l’amministrazione comunale di Serramanna – chiediamo a tutti la massima cautela e collaborazione durante questi interventi che, seppur possano arrecare qualche possibile disagio nella viabilità, risultano di assoluta e urgente importanza per la tutela della sicurezza di tutti i suoi fruitori”.