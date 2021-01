Incidente tra Samassi e Vallermosa, auto si ribalta e finisce fuori strada: il conducente aveva bevuto

Incidente stradale questa mattina sulla statale 293 tra Samassi e Vallermosa. Un 31enne di Maracalagonis, a bordo di un Peugeot 207, ha perso il controllo dell’auto a causa della pioggia ed ha cappottato finendo fuori strada.

La chiamata al 112 di alcuni automobilisti in transito ha permesso di inviare due pattuglie di Sanluri che hanno individuato e soccorso il ragazzo, illeso. Da una verifica con l’etilometro è risultato positivo all’alcol test e verrà ora denunciato per guida in stato di ebbrezza con conseguente ritiro della patente.

La viabilità è stata interrotta per circa due ore per il recupero dell’auto.