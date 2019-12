Incidente stradale a Sassari, intervengono i vigili del fuoco

Incidente a Sassari, intervento dei vigili del fuoco.

Intorno alle 22:15 di ieri la Sala Operativa del Comando ha ricevuto una richiesta di intervento per un incidente stradale avvenuto in via Domenico Millelire, Li Punti. E’ stata quindi inviata sul posto una squadra di pronto intervento della sede Centrale.

Si è provveduto alla messa in sicurezza del sito. Presenti anche le forze dell’ordine per la sicurezza delle operazioni di soccorso e il personale del 118 per il soccorso delle persone coinvolte nell’incidente.